Судья удалился для вынесения приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 24 августа. /ТАСС/. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора по первому уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала Заводского суда Кемерова.

"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора", - сказал судья Николай Быданцев, отметив, что дата начала оглашения приговора будет определена позднее.

Во вторник выступила с последним словом последняя из обвиняемых - бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова. Она попросила вынести справедливый приговор, отметив, что она признала вину по ст. 219 УК РФ. Также она попросила учесть состояние ее здоровья и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Гособвинение попросило для Богдановой в качестве наказания лишение свободы на 14,5 года колонии общего режима. Ей вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). По версии гособвинения, она знала о многочисленных нарушениях пожарной безопасности в ТРЦ, в том числе о неисправной работе пожарной сигнализации, но не предприняла мер для их устранения. Защита в свою очередь считает, что Богданову нужно оправдать, поскольку ее вина и причастность к преступлениям в суде доказаны не были.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.