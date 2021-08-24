В детском лагере в Ленобласти выявили семь случаев кишечной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Заражение острой кишечной инфекцией выявили у семерых детей в лагере в Приозерском районе Ленинградской области, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах региона. Региональное управление Роспотребнадзора и прокуратура проводят проверку.

"Речь шла о семерых детях", - рассказал собеседник агентства.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи острой кишечной инфекции выявили в организации отдыха и оздоровления АО "РПК "Связист", которая находится в Приозерском районе Ленинградской области. Специалисты ведомства начали эпидемиологическое расследование. Проводится отбор проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование работников пищеблока, персонала лагеря и контактных лиц. Также организован осмотр детей и персонала врачами-инфекционистами.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, Приозерская городская прокуратура также начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при приготовлении пищи для несовершеннолетних.