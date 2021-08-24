Мужчина, выбросивший ребенка с балкона в Кировской области, получил тюремный срок

КИРОВ, 24 августа. /ТАСС/. Суд приговорил мужчину, выбросившего ребенка с балкона пятого этажа в Кировской области, к 18 годам колонии, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Кирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Суд назначил ему наказание в виде 18 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 11 мая. 42-летний нетрезвый кировчанин остался наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой, который проснулся и стал плакать, чем мешал мужчине отдыхать. Мужчина нанес ребенку удары по голове, а затем выкинул мальчика с балкона с высоты пятого этажа.

Мужчина признался в содеянном.