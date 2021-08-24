АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Ранее судимый житель Архангельска обвиняется в покушении на убийство пяти человек, в том числе малолетних детей, говорится во вторник в сообщении пресс-службы прокуратуры Архангельской области.

Житель областного центра обвиняется в совершении покушения на убийство пяти лиц, в том числе детей.

"Заместителем прокурора Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего Дмитрия Телюкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство пяти лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, общеопасным способом") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога")", - говорится в сообщении.

Установлено, что Телюкин ночью 7 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к семье своего брата, воспользовавшись тем, что родственники, включая двух малолетних детей, спят, поджег подушку и покинул квартиру, надеясь на гибель родных.

Возник пожар, сгорело имущество потерпевших, а сами они успели спастись, получив ожоги. Обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело расследовано территориальным отделом СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкого автономного округа и направлено в Исакогорский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.