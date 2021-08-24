Водитель грузовика пытался нелегально вывезти в Китай 2,5 млн рублей из Забайкалья

ЧИТА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники таможни изъяли незадекларированные 2,5 млн рублей у водителя грузовика, когда тот пытался выехать в Китай через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Забайкальск, сообщила во вторник пресс-служба Читинской таможни.

"При осмотре багажа гражданина России в сумке для документов таможенники обнаружили денежные средства России: 665 штук пятитысячных купюр и несколько купюр достоинством две тысячи рублей - в общей сумме 3 329 000 рублей. Сумма незадекларированных денежных средств, за вычетом разрешенных к вывозу без декларирования, составила более 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере"). Водителю грозит штраф до 25 млн рублей, либо ограничение свободы до 2 лет, либо 2 года принудительных работ.