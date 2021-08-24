Власти подсчитывают ущерб от последствий урагана в районе Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ольховского района приступили к подсчету ущерба от последствий ураганного ветра, где накануне в нескольких поселках были повреждены крыши частных домов и трех социальных объектов. Ситуация на контроле органов прокуратуры, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"В результате неблагоприятных погодных условий была повреждена кровля двух дошкольных образовательных учреждений, сельского дома культуры, а также крыши 16 частных домовладений на территории п. Нежинский, х. Песковатка и х. Гурово. В настоящее время органами местного самоуправления совместно со службой социальной защиты населения принимаются меры по обследованию пострадавших объектов, оценке причиненного ущерба, оказанию помощи гражданам", - сказала Черединина.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер повредил крыши 13 частных домов и трех соцучреждений, кроме того восемь населенных пунктов в Ольховском районе Волгоградской области остались без электроснабжения из-за повреждения электросетей из-за сильного ветра.

На место происшествия выезжал прокурор Ольховского района Виктор Седов. Ситуация находится на контроле органов прокуратуры региона до фактического восстановления повреждений.