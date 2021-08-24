Экс-главе тюменского ГИБДД продлили арест до ноября по делу о взятках

ТЮМЕНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Тюмени до ноября оставил под стражей бывшего начальника управления ГИБДД по Тюменской области по делу о взятках, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда во вторник.

"Ленинский районный суд Тюмени отклонил очередную апелляцию бывшего начальника регионального управления ГИБДД Александра Селюнина. Он останется в следственном изоляторе до 25 ноября", - говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, адвокат Селюнина несколько раз просил направить своего подзащитного под домашний арест, однако суд посчитал, что на свободе он может воздействовать на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства или скрыться.

Ранее Ленинский районный суд продлевал срок содержания под стражей бывшему главе регионального ГИБДД до 25 августа.

Александра Селюнина арестовали в апреле. По данным следствия, начальник ГИБДД давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения. За это, считает следствие, он получал деньги через посредника. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).