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В Сочи установили личность мужчины, сбившего на электросамокате ребенка

В результате происшествия малолетняя девочка получила переломы костей
© Егор Алеев/ТАСС, архив

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов установили личность управлявшего электросамокатом мужчины, который, по предварительным данным, сбил девочку, сообщили во вторник журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в пресс-службе УВД по Сочи сообщали, что мужчина, управлявший электросамокатом, сбил ребенка, проводится проверка.

"В результате происшествия малолетняя получила повреждения в виде перелома чешуйчатой и орбитальной костей. В настоящее время пострадавшая находится в лечебном учреждении, где ей оказывают необходимую помощь. Личность водителя самоката установлена, им оказался 44-летний местный житель. По оперативным данным, электросамокат является его личным", - говорится в сообщении краевого управления СК.

Уточняется, что возраст девочки - 1 год и 8 месяцев, во время инцидента она гуляла с отцом. После наезда на ребенка, по предварительным данным, водитель самоката продолжил движение, проводится доследственная проверка.

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