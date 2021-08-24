В Белгородской области на предприятии произошел разлив полигликоля

ТАСС, 24 августа. Разлив полигликоля, предварительно, объемом 5 куб. м, произошел в Белгородской области на предприятии по производству препаратов для дорожного строительства "Селена", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительным данным, произошел разлив 5 куб. м, возгорания не было. Ликвидацией [последствий разлива] занимается предприятие", - сказали в пресс-службе.

Как отметил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, разлив полигликоля произошел на территории предприятия "Селена" после разгерметизации технологического оборудования. В результате в районе разлива образовалось облако дыма.

"Облако дыма и неприятный запах не несут угрозу для жизни и здоровья населения. На месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем, последствия устраняются", - добавил Жданов.