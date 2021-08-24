Бойцу ММА Тарасову проведут психиатрическую экспертизу по делу о драке в Петербурге

ТАСС, 24 августа. Дознаватель назначил психолого-психиатрическую экспертизу бойцу ММА и блогеру Артему Тарасову по уголовному делу о драке на перроне Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

"Тарасову назначали психиатрическую экспертизу", - сказал адвокат, добавив, что экспертизу проведут 27 августа. Во вторник Тарасова вновь допросили. По словам адвоката, потерпевшая сторона согласна на примирение в случае публичных извинений, денежную компенсацию они не просят.

В конце апреля у знакомого Тарасова Никиты Солонина в Петербурге произошло "недоразумение с вице-президентом "Альфа-банка" Андреем Сорокиным". Тарасов, как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), на платформе Московского вокзала "на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес головой не менее одного удара Сорокину в область верхней губы". Тот получил ушиб головного мозга и рану с гематомой на губе. Блогера с другом задержали и поместили в камеру временного содержания, где оставили на ночь "до вытрезвления". После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В полиции имя фигуранта дела тогда не уточняли, однако источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что его фигурантом стал Никита Солонин.

Тарасов - известный видеоблогер, на своем канале в YouTube он рассказывает о боевых искусствах.