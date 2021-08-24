В Татарстане погиб годовалый ребенок, выпав из окна 11-го этажа

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Годовалый ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"24 августа 2021 года из окна 11-го этажа одного из домов в 4-м комплексе города Набережные Челны выпал годовалый мальчик. В результате полученных травм ребенок скончался на месте", - сообщили в ведомстве.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, мать и старший брат мальчика отлучились в соседнюю комнату, оставив его одного. По дивану ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами.