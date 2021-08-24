Десять садовых домов загорелось после природного пожара в Миассе

ТАСС, 24 августа. Огонь от природного пожара в Миассе Челябинской области перекинулся на десять садовых домов, угроза дальнейшего распространения огня снята, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону.

"По предварительным данным, пострадало десять дачных домов. Быстрому распространению пламени способствовала засушливая погода и плотная застройка. Оперативное сосредоточение сил Миасского пожарно-спасательного гарнизона позволило в максимально короткие сроки снять дальнейшую угрозу. Организован подвоз воды", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Пожар произошел в садовом некоммерческом товариществе "Урал-1".