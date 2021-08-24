Четыре ПВР подготовили в Нижегородской области на случай ухудшения ситуации с пожарами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Власти подготовили четыре пункта временного размещения на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в районе города Первомайска Нижегородской области. На территории округа локализованы два очага пожаров на площади 5 и 54 га, сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее сообщалось, что в Первомайске, который располагается рядом с Мордовским заповедником, ввели режим ЧС. Также неподалеку от города - в поселке Стеклянный - сгорело 11 домов.

"В городском округе г. Первомайске Нижегородской области на землях лесного фонда локализовано два очага природных пожаров площадью 5 и 54 га. Угрозы населенным пунктам нет. В случае ухудшения обстановки готовы к развертыванию четыре пункта временного размещения вместимостью 750 человек в школах и Центре дополнительного образования", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пожароопасная ситуация на границе с заповедником находится на особом контроле. Всего от Нижегородской области на территории Первомайска и Сарова привлечены 1 357 человек, 233 единицы техники, от МЧС России - 624 человека, 108 единиц техники. К тушению пожара привлечены пожарные поезда и авиация.

Ранее в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров ввели межрегиональной режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Было принято решение усилить авиационную группировку.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области.