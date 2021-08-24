В Калининграде загорелся чердак здания на площади 200 кв. м

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в чердачном помещении здания в Калининграде. Эвакуированы 60 человек, спасены десять, сообщила во вторник пресс-служба областного Главного управления МЧС.

"В 14:29 от диспетчера системы "112" в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: улица Генерала Озерова, дом 19. По прибытии первого подразделения пожарной охраны в 14:32 установлено, что пожар происходит в чердачном помещении на площади около 200 кв. м. Эвакуированы 60 человек, десять спасено", - говорится в сообщении.

Угрозы распространения пожара нет. В ликвидации возгорания задействованы 42 человека и 13 единиц техники.