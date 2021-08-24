Следствие не установило соучастников активистки, залезшей с арбалетом на дерево в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Следователи не смогли установить соучастников экоактивистки Ольги Кузьминой, которая залезла на дерево с арбалетом в Бабушкинском парке Москвы. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Сергей Тельнов.

"Сегодня моей подзащитной Кузьминой было предъявлено обвинение по. ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В постановлении о ее привлечении в качестве обвиняемой сказано, что она действовала с "неустановленными лицами, которые помогли ей залезть на дерево". Говоря иными словами, следствие их установить не смогло. Также там сказано, что она оказывала правоохранителям сопротивление, хотя наша позиция в том, что как раз никакого сопротивления со стороны Кузьминой не было", - сказал защитник.

Инцидент произошел 9 августа. Женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорировала призывы полиции и сотрудников МЧС слезть. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Ее сняли с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение. В руках у нее был спортивный арбалет, однако он находился в чехле.

Бабушкинский суд Москвы признал ее виновной по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованию сотрудника полиции") и назначил шесть суток административного ареста. После этого экоактивистка стала фигурантом уголовного дела о хулиганстве и отправлена под домашний арест.