Астраханская полиция задержала подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования

АСТРАХАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Астраханской области задержаны двое подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, путем обмана и злоупотребления доверием злоумышленники похитили более 2,3 млн рублей, об этом говорится в сообщении на информационном портале "МВД медиа", опубликованном во вторник.

Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года злоумышленники от имени третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях фигурантов, подали в страховые компании заявления на получение компенсационных выплат якобы в связи со смертью родственников в результате ДТП. Для придания законности своим действиям они использовали подложные документы, содержащие в том числе поддельные подписи должностных лиц.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при участии Росгвардии в городах Волгограде и Волжском. Одному из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второму - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Путем обмана и злоупотребления доверием злоумышленники похитили более 2,3 млн рублей и попытались совершить хищение более 7 млн рублей у 14 страховых компаний", - написано на сайте.

Следователем Следственного управления УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5, а также частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159.5 УК РФ. На сегодняшний день полицейскими задокументировано 20 фактов противоправной деятельности подозреваемых. Выяснилось, что в большинстве случаев им не удалось довести свой умысел до конца. Сотрудники страховых компаний в ходе внутренних проверок устанавливали, что указанных в документах аварий на самом деле не было. При этом жертвы ДТП либо были живы, либо умерли при других обстоятельствах, уточняется на сайте.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в сообщении.