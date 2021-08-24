Нетрезвый водитель насмерть сбил ребенка в Хабаровском крае

ТАСС, 24 августа. Девятилетний ребенок погиб на месте после того, как его сбил не пешеходном переходе водитель в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель легкового автомобиля совершил наезд на девятилетнего пешехода. Мальчик в дневное время двигался по пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения в части деяния, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). По данным пресс-службы, инцидент произошел 24 августа в городе Бикин Хабаровского края.