СМИ: неизвестный распылил в метро Токио кислоту

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Неизвестный распылил, предположительно, серную кислоту на одной из станций метро японской столицы, в результате чего один человек серьезно пострадал. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Отмечается, что злоумышленник брызнул кислотой в лицо другому мужчине на станции "Сироканэ-Таканава", после чего скрылся. Тот был госпитализирован с ожогами.

Еще одна женщина получила травму после того, как поскользнулась на разлитой жидкости.

Полиция Токио в настоящее время разыскивает сбежавшего виновника происшествия.