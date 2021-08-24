Прерванное непогодой энергоснабжение восстановили в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение в Ольховском муниципальном районе Волгоградской области, нарушенное в понедельник из-за обрыва линий электропередачи после ураганного ветра, ливня и града, сообщила ТАСС ведущий специалист группы по связям с общественностью "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" Светлана Сазонова.

"Всех подключили (к энергоснабжению) в Ольховском районе. Работаем по точечным заявкам", - сказала она.

Восемь населенных пунктов в Ольховском районе Волгоградской области в понедельник остались без электроснабжения из-за повреждения электросетей в условиях сильного ветра, ливня и града. Для скорейшего устранения последствий шторма к аварийно-восстановительным работам было привлечено 11 бригад в составе 56 человек, задействовано 13 единиц спецтехники.