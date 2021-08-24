Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Двое мужчин и подросток погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком во вторник в Нефтекумском городском округе Ставрополья. Предварительной причиной аварии стал опасный обгон, сообщили журналистам в краевом управлении ГИБДД.

"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовиком "Камаз" с прицепом. Удар был такой силы, что грузовик опрокинулся в кювет. Водитель и два пассажира легковушки (мужчины и подросток 17 лет) скончались на месте автоаварии. Водитель "Камаза" не пострадал", - говорится в сообщении.

По информации УГИБДД, авария произошла около 18:00 мск на 126-м км автодороги Кочубей - Зеленокумск - Нефтекумск - Минеральные Воды. Все погибшие - жители Ставропольского края. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и специалисты экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства аварии и степень ответственности обоих водителей.