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Четыре человека пострадали при пожаре в доме на Ставрополье

Из них двое - дети

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Буденновске Ставропольского края, в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое детей, они доставлены в больницу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник.

"Пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого здания. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация населения в количестве 36 человек, спасены восемь человек. Пострадали четыре человека, из них двое детей, направлены в ЦРБ с диагнозом "отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 19:28 мск. Пожар произошел многоэтажном доме на окраине города Буденновска. По информации властей городского округа, возгорание в настоящий момент потушено. На месте происшествия работают 19 человек и пять единиц техники.

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