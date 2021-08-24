В Самарской области площадь природного пожара сократилась к вечеру 24 августа до 6 га

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Площадь активного горения природного пожара в Борском районе Самарской области сократилась к вечеру вторника в 2,5 раза и составила 6 га, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Днем в региональном ГУ МЧС проинформировали, что площадь активного горения составляет 15 га, всего зафиксировали восемь очагов пожара.

"По состоянию на 20 часов (19:00 мск) на территории Борского района продолжают действовать три очага пожара, один из которых - на территории национального парка "Бузулукский бор". <…> Площадь активного горения и активного тления в национальном парке на данный момент составляет менее 1 га, еще 5 - на территории государственного лесного фонда. Однако о локализации пожара пока говорить преждевременно", - говорится в сообщении.

Директор нацпарка Андрей Латыпов отметил, что очаг возгорания окружен, сотрудникам удалось сделать просеки. "В ближайшее время постараемся дотушить ранцевыми огнетушителями и продолжим создание минерализованной полосы ручным способом, автомобили туда проехать не смогут. Всю ночь будем караулить на случай усиления ветра, который может привести к распространению огня", - цитирует пресс-служба руководителя "Бузулукского бора".

Угроза ближайшему селу Борское снята, однако на случай возгорания выставлены пожарные машины и трактора, произведена дополнительная опашка. Причем начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко отметил, что в вечерние часы погода стала благоприятной - ветер утих, жара спала.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил не допустить распространение огня ночью. "Давайте просчитаем возможную угрозу и при необходимости усилимся. Главное - ночью огонь удержать, потому что в это время суток тушить запрещено, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Но удержать огонь в границах, чтоб добить его днем, - это главная задача", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Природный пожар в Борском районе Самарской области

Тушение пожара в Борском районе Самарской области продолжается четвертый день. В региональном ГУ МЧС сообщали, что возгорание стало крупнейшим за последние 10 лет. Общая площадь пожара в результате прохождения огня составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. Для тушения огня привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, из которых два - от МЧС России, один - от Министерства обороны. Помимо этого, во вторник был привлечен самолет Ил-76 от МЧС России. В тушении также участвуют 710 человек, задействовано 185 единиц техники.