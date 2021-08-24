Не менее 13 человек погибли в результате наводнения на западе Венесуэлы

ТАСС, 24 августа. По меньшей мере 13 человек погибли из-за разлива реки Мокотис в штате Мерида на западе Венесуэлы после продолжительных ливней. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевару.

По его данным, тела 11 человек были обнаружены в населенном пункте Товар. "Двое детей погибли в муниципалитете Пинто-Салинас", - добавил он.

Доступ к месту происшествия был затруднен из-за оползней. Многие дома остались без электричества, пропала телефонная связь.

Стихия затронула и другие части страны, включая столицу Венесуэлы, город Каракас. По данным метеорологов, подъем уровня воды в реках ожидается еще как минимум в шести штатах, сообщает AFP.