Пациент погиб в результате столкновения машины скорой с грузовиком в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Столкновение грузовика Man, кареты скорой помощи и иномарки произошло в 20:45 (19:45 мск) на 1216-м км трассы Р-22 в Астраханской области, в результате происшествия пациент в машине скорой погиб и двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УМВД по региону.

"Водитель грузовика Man, житель Волгоградской области 1977 г. р., совершил наезд на карету скорой помощи и автомобиль Mercedes, стоявшие перед светофором, регулирующим реверсивное движение в месте проведения ремонтных работ. В результате ДТП перевозимый в спецтранспорте пациент, житель села Никольское 1952 г. р., от полученных травм скончался. Пострадала фельдшер 1970 г. р. и водитель автомобиля УАЗ 1965 г. р.", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Енотаевскому району Астраханской области, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту гибели мужчины назначено проведение процессуальной проверки, уточнили в пресс-службе.

Разлива горюче-смазочных материалов, задымления и возгорания нет, федеральную трассу не перекрыли. На месте от МЧС работают одна единица техники и четыре человека личного состава, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.