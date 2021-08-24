В Колумбии при взрыве на шахте погибли четыре человека

БОГОТА, 24 августа. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в центральной части Колумбии, внутри рудника остаются горняки. Об инциденте сообщило во вторник управление по борьбе со стихийными бедствиями департамента Бояка.

"Управление по борьбе со стихийными бедствиями Бояки ответило на вызов в связи с чрезвычайной ситуацией на руднике в Топаге, где произошел взрыв во внутренней части угольной шахты", - говорится в сообщении в Twitter. По данным ведомства, внутри шахты были заблокированы 10 человек.

Как сообщает газета El Tiempo, спасатели уже достали тела четырех погибших. Состояние остальных горняков неизвестно.