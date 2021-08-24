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Лесные пожары в России

Природный пожар в Марий Эл локализовали

Работы будут продолжаться для исключения возможности повторного разрастания пожара

ТАСС, 24 августа. Лесной пожар в Марий Эл, угрожавший ранее нескольким населенным пунктам, локализовали. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Сейчас у нас нет ни малейшего сомнения, что пожар приостановлен и локализован", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Евстифеева.

Отмечается, что работы будут продолжаться для исключения возможности повторного разрастания пожара.

Ранее глава региона сообщал, что крупный природный пожар, действующий в настоящее время, должен быть потушен до 1 сентября.

С 19 августа на территории Марий Эл введен режим ЧС в лесах регионального характера, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииМарий Эл
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