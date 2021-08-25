Трое взрослых и ребенок пропали во время сплава по реке в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Поиски взрослых и ребенка, пропавших во время сплава по реке Горин, организовали в Хабаровском крае. Проводится проверка, сообщила прокуратура региона.

"Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин в Солнечном районе незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетней 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок <...>. Прокуратура Солнечного района проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ведутся поисково-спасательные работы.