На Камчатке зарегистрировали парогазовый выброс вулкана Шивелуч высотой до 3,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Парогазовый выброс с содержанием пепла высотой до 3,5 км зафиксировали на вулкане Шивелуч на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 25 августа 2021 года из вулкана Шивелуч зафиксировали парогазовый выброс, содержащий незначительное количество пепла. Высота выброса составила до 3,5 тыс. м. С учетом направления ветра, парогазовый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 100 км в сторону Камчатского залива. На пути распространения населенные пункты отсутствуют. Однако в случае изменения направления ветра возможно выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Высота Шивелуча - 3 283 м над уровнем моря, возраст 60-70 тыс. лет.