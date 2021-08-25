Сложная паводковая ситуация установилась в двух районах Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 августа. /ТАСС/. Сложная ситуация из-за паводка сложилась в двух районах Амурской области - Ромненском и Архаринском. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Сложная паводковая ситуация сохраняется на дорожной сети Ромненского и Архаринского районов. Дорожными службами на участках ведется подготовка инертных материалов для оперативного восстановления проездов после спада воды", - говорится в сообщении.

На территории трех районов из-за размывов и переливов воды через проезжую часть без транспортного сообщения остаются семь населенных пунктов в Зейском, Михайловском, Архаринском районах.

"За прошедшие сутки обеспечен проезд транспорта на пяти участках дорогах местного значения и на одном участке региональной сети. С момента начала паводков на региональных дорогах восстановлено около 130 км региональных дорог и 50 км муниципального значения, обводненными остаются 87 км дорог", - уточняется в сообщении.

По данным министерства образования, которые приводятся в сообщении, из 277 школьных маршрутов неудовлетворительное состояние отмечается у 43. "Есть размывы и повреждения дорожно-транспортной инфраструктуры такого характера, что привести в норматив пострадавшие участки за две недели не получится. Например, в Архаринском районе на трех маршрутах, где курсируют школьные автобусы, дороги еще в воде. Планируем к 1 сентября восстановить участки школьных маршрутов в Белогорском и Ивановском районах, чуть позже в Зейском, Михайловском, Тамбовском и Ромненском районах. Специалисты Амурупрадора на местах контролируют ситуацию и оценивают объем восстановительных дорожных работ", - цитирует пресс-служба заместителя министра транспорта области Дмитрий Лучников.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтопило 1 586 жилых помещений, повредило488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе ввели режим ЧС федерального характера.