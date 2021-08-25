В Иркутской области после обнаружения в лесу клетки с медведем возбудили уголовное дело

ТАСС, 25 августа. Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты после обнаружения клетки с живым медведем в лесном массиве на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

"По материалам природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты", - говорится в сообщении.

Медведь находился в металлической клетке и пребывал в изможденном состоянии без воды и еды долгое время. Ловушка представляла собой самозапирающееся железное устройство, использование такого оборудования законом запрещено, так как является видом браконьерства. В результате совместных действий работников прокуратуры, охотничьего хозяйства и волонтера клетку демонтировали, а медведя освободили и выпустили в естественную среду обитания.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокурором.