Гражданина Эстонии задержали в Ленобласти при попытке незаконно пересечь границу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Гражданин Эстонии задержан в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения границы с Россией по реке Нарве, которая разделяет территории двух стран, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о задержании гражданина Эстонской Республики при попытке нарушения государственной границы РФ по Нарве", - говорится в сообщении.

По данным управления, 20-летний мужчина умышленно пересек границу с Россией по реке вне пункта пропуска. "В отношении него возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ")", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, суд принял решение заключить задержанного под стражу. Российские пограничники также проинформировали о задержании представителей Эстонии. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления, а также возможные пособники задержанного. Согласно статье УК РФ, за такое преступление может грозить до двух лет лишения свободы.