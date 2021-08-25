В Краснодарском крае выявили свалку с отходами медучреждений

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края инициировала возбуждение уголовного дела по статье о порче земли после выявления в Краснодаре несанкционированной свалки на площади 0,22 га, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Неустановленными лицами на земельном участке размещены отходы от сноса и разборки зданий, обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, покрышки пневматических шин, отходы лечебно-профилактических учреждений класса Б (классы Б и В представляют эпидемиологическую опасность - прим. ТАСС) общей площадью 0,22 га, чем причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды в сумме свыше 5 млн рублей. По инициативе прокуратуры округа органами внутренних дел по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли")", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Уточняется, что свалка располагается в районе поселков Индустриальный и Победитель под Краснодаром. В суд направили исковое заявление к собственнику земли для организации вывоза отходов. Планируется взыскать ущерб, причиненный окружающей среде, с виновного лица ущерба после рассмотрения уголовного дела.