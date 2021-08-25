СК возбудил дело на водителя катера, насмерть сбившего человека вне зоны купания в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя катера, который в акватории поселка Орджоникидзе насмерть сбил жителя Феодосии, плававшего вне зоны купания, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что днем 24 августа текущего года мужчина, управляя моторным судном "Gelios 560", в Двуякорной бухте напротив поселка Орджоникидзе допустил нарушение правил нахождения на воде. Следуя с небезопасной скоростью и не оценив обстановку, он совершил наезд на находящегося в воде 58-летнего местного жителя, ударив его винтом моторного судна. Пострадавшему была причинена травма левой ноги, от которой он скончался", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего водителя моторного судна, подозреваемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ)".

"На месте происшествия работали руководитель и следователи Крымского следственного отдела на транспорте, проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, родственники погибшего. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках следствия назначены технические экспертизы и осмотр катера с участием специалиста, ряд иных следственных действий", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте ранее сообщали, что во вторник катер с "ватрушкой" сбил в воде 58-летнего феодосийца. Мужчина умер до прибытия скорой помощи.