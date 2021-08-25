СК получил материалы по всем блокадам Крыма со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Рабочая группа, которая занимается подготовкой исков об ущербе, нанесенного Крыму в результате инициированных Украиной блокад, передала в Следственный комитет РФ материалы не только по водной, но и по другим блокадам со стороны Киева, сообщил ТАСС в среду глава комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергей Трофимов.

"Все запросы СК сделал в мае, тогда они поступили сюда, в Крым, в региональные министерства и прокуратуру республики, и коллеги подготовили необходимые ответы. Возбуждение уголовного дела стало итогом четырехмесячной работы наших специалистов и сотрудников правоохранительных органов, они занимались изучением обстоятельств", - сказал Трофимов.

Он уточнил, что в Крыму были подготовлены и переданы в СК РФ материалы, касающиеся не только водной, но и других блокад полуострова (энергетической, транспортной, продовольственной, банковской). По его данным, "весь необходимый объем материалов, которые были доступны по открытым каналам и доступны в рамках деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и предприятий, переданы в Следственный комитет".

"Сейчас мы видим, что дело возбуждено по факту. Это означает, что следователям еще предстоит разобраться, установить степень вины и конкретный объем действий, которые совершили те или иные лица. Надеемся, вскоре будут озвучены фигуранты дела, которые изначально будут находиться в статусе подозреваемых, а потом, как мы рассчитываем, и в статусе обвиняемых в данном преступлении. Нужно понимать, что это первое в РФ дело, возбужденное по статье "Экоцид", такой практики никогда не существовало, и не так просто идет работа следователей", - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что материалы в СК РФ были переданы весной, о возбуждении уголовного дела стало известно 24 августа. Это первый из трех основных этапов работы, также в Крыму рассчитывают, что последует уголовное преследование лиц, причастных к организации блокад. Ранее сообщалось, что в ведомство переданы материалы по 12 украинским чиновникам и общественникам. Следующим шагом должна стать подача в российский суд исков об ущербе, нанесенном Украиной Крыму, на завершающем этапе планируется добиться признания преступлений Киева в отношении полуострова и привлечения виновных к ответственности по нормам международного права.