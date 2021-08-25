Дело об убийстве мигрантом двух женщин в Солнечногорске передали в суд

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве двух женщин и покушении на ребенка Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего гражданина одного из соседних государств. Он обвиняется в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении", - сказала она.

По данным следствия, 7 ноября прошлого года поздно вечером обвиняемый, осуществлявший в частном доме в Солнечногорске ремонтные и строительные работы, убил мать и дочь, нанеся обеим множество ножевых ранений. Кроме этого, он нанес ножевые ранения в область груди и шеи 6-летней девочке, однако ей удалось выжить. После этого подозреваемый обыскал дом и, похитив денежные средства, скрылся.

Подозреваемый был задержан рано утром 10 ноября на территории строящегося домовладения в одной из деревень Дмитровского городского округа Московской области. При осмотре места, в котором укрывался обвиняемый, следователями и криминалистами обнаружены и изъяты кроссовки со следами, похожими на кровь, обнаружено место, где он сжег одежду, находившуюся на нем в момент преступления. На допросе он сообщил следователю, что совершил убийство в ходе конфликта из-за денежного долга в размере 20 тыс. рублей за оказанные им услуги по ремонту. Он признался и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд.