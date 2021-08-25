Лес на площади 2 га загорелся в Тольяттинском лесничестве Самарской области

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 2 га произошел на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества в Самарской области, сообщается в официальном Telegram-канале "ЧП в Самарской области" в среду.

"По информации ЕДДС городского округа Тольятти, около 16:30 (15:30 мск) обнаружено возгорание на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества. В связи с порывистым ветром к 16:50 (15:50 мск) площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 2 га", - говорится в сообщении.

В тушении участвуют службы пожаротушения, сотрудники лесничества, спасатели и техника МБУ "Зеленстрой". Помимо этого, из Самары для тушения вылетел вертолет.