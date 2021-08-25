В Петербурге задержан мужчина, который снимал на видео изнасилование ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, снимавшего на видео свои действия сексуального характера в отношении семилетнего сына. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По месту жительства задержан ранее судимый 44-летний гражданин, который был изобличен в вышеуказанном преступлении. В ходе обыска по месту жительства изъяты ноутбук с видеорядом совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что не позднее марта 2021, находясь по месту жительства в доме по 13-й линии Васильевского острова, злоумышленник, совершил действия сексуального характера в отношении сына 2013 года рождения. Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Следственным комитетом решается вопрос о заключении задержанного под стражу, ему предъявлено обвинение.