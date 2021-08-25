Пожар начался на складе в Шадринске Курганской области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в Шадринске Курганской области, где горит крыша склада, выросла с 2 тыс. до 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 2 500 кв. м.", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в зданиях административно-складского назначения предприятия по переработке пластмассы и розливу безалкогольных напитков в городе Шадринске поступила в 16:17 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят картонные коробки и отработанные пиломатериалы, по которым огонь перекинулся на кровлю зданий. Первоначальная площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. "Погибших и пострадавших нет. Эвакуация работников не потребовалась, они покинули здание самостоятельно", - добавили в ведомстве.

На место направлены дополнительные силы мобильной группировки пожаротушения и пожарный поезд. Всего на месте пожара работают семь единиц техники и 21 человек личного состава.