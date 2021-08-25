В Дагестане нашли тело одного из унесенных накануне селевым потоком людей

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в Гунибском районе Дагестана тело человека, унесенного селевым потоком, идет опознание. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану Тамила Газимагомедова.

"Спасатели нашли одного человека, которого накануне унесло селевым потоком", - сказала она. Сейчас в регионе после ливней продолжают поиски четырех человек.

Как сообщалось, двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали в Гунибском районе из-за подъема уровня реки в Карадахской теснине. В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились два человека (мать и сын), и грузовую "Газель" в селе Куппа, в которой находился один мужчина.

По словам представителя ГУ МЧС по региону, "Газель" была найдена в 300 м от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу.