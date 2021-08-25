В Подмосковье возбуждено дело об избиении подростка на почве межнациональной розни

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после информации в СМИ об избиении подростка в селе Софьино на почве межнациональной розни. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области Анна Тертичная.

По ее словам, установлено, что 25 июля 2019 в селе Софьино Раменского городского округа несовершеннолетний 2002 года рождения избил знакомого на почве ненависти и вражды по отношению к лицам по национальному признаку за имеющуюся надпись на футболке подростка. Произошедшее было зафиксировано на видео и опубликовано в средствах массовой информации.

"Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности с применением насилия")", - сказала она.

Тертичная также отметила, что запланировано проведение ряда допросов и других следственных действий. "В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям юноши в том числе в части причиненных телесных повреждений и вымогательства. Следствием запрошен характеризующий материал на семьи подростков", - заключила она.