СК начал проверку по сообщениям о драке, устроенной полицейским в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калининградской области начало проверку по сообщениям СМИ о драке, которую устроил в одном из баров Калининграда полицейский. Об этом сообщила в среду журналистам представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

Региональные СМИ сообщили, что в баре Калининграда 28-летний сотрудник одного из отделов внутренних дел, находившийся вне службы, устроил дебош. Он разбрасывал вещи с барной стойки, громко ругался и избивал бармена. Тот вызвал сотрудников частного охранного предприятия и полицию.

"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрия Бочарова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка, проведение которой поручено следователям СО по Московскому району города Калининграда регионального управления СК РФ. В ходе проверки самым тщательным образом будет проанализирована изложенная в СМИ информация, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Гацко.