Площадь горения в мордовском заповеднике за сутки увеличилась вдвое

ТАСС, 25 августа. Площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича, где с огнем борются больше трех недель, увеличилась до 112 га. Огнем пройдено 11 250 га, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по республике.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщали ТАСС, что площадь активного горения составляла 65 га, при этом специалистам удается не подпустить огонь к живому лесу, горит валежник.

"По состоянию на 25 августа 2021 года, площадь активного горения в северо-западной части заповедника составляет 2 га, площадь, пройденная огнем, составляет 5 950 га. В северо-восточной части площадь, пройденная огнем, составляет 5300 га, площадь активного горения - 110 га", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, огонь с территории заповедника распространился на лес Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, площадь пожара составляет 150 га.

В тушение пожара задействованы 599 человек, 131 единица техники. На месте работают аэромобильные группировки Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Ивановской и Саратовской областей. Также к тушению привлечен Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" в составе 51 человека и пяти единиц техники. Вместе с сотрудниками МЧС России с огнем борются представители Росгвардии, Министерства обороны и лесного хозяйства, а также добровольцы. Продолжает работать авиация МЧС России, Росгвардии и Министерства обороны.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.