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Два человека пострадали в результате стрельбы в Калифорнии

Подозреваемого задержали

ТАСС, 26 августа. Два человека получили ранения в результате инцидента со стрельбой в прибрежном американском городе Редондо-Бич (штат Калифорния), подозреваемый задержан. Об этом в четверг сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местные власти.

Шеф полиции Редондо-Бич подтвердил изданию, что прибывшие на место происшествия офицеры обнаружили двоих пострадавших на городском пирсе. Он также сообщил, что в процессе задержания подозреваемого полицейские открыли по нему огонь.

По данным газеты, при задержании была задействована большая группа стражей порядка.

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