В Свердловской области за сутки потушили 14 лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Четырнадцать природных пожаров ликвидировано за сутки в Свердловской области. В регионе действуют 60 природных пожаров, из которых 35 локализованы, сообщил департамент информационной политики.

"В Свердловской области действуют 60 природных пожаров, 35 из них локализованы. За сутки ликвидировано 14 пожаров. Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь 3 572 га), Первоуральского городского округа (общая площадь 760,9 га), Ревдинского городского округа (общая площадь 235,2 га)", - говорится в сообщении.

В тушении природных пожаров принимают участие 480 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, задействовано 311 единиц техники, в том числе 47 пожарных машин, 20 бульдозеров, 62 трактора.