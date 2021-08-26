В Челябинской области сошли с рельсов три вагона с щебнем

ЧЕЛЯБИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Перевозившие щебень вагоны сошли с рельсов в сортировочном парке на станции Челябинск-Главный (Челябинская область). Проводятся восстановительные работы, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром Уральской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 25 августа в 22:10 (20:10 мск) в парке "Д" станции Челябинск-Главный при роспуске вагонов на стрелочном переводе 56 произошел сход трех вагонов, груженых щебнем. <…> Пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы", - сказано в сообщении.

Уточняется, вагоны следовали на станцию Сургут-Порт Свердловской железной дороги.

Уральской транспортной прокуратурой совместно со следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ устанавливаются все обстоятельства происшествия. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор.

Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям работников железнодорожного транспорта.