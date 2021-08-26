Пропавшая в июле 16-летняя девочка из Кемерова найдена у ее знакомых

КЕМЕРОВО, 26 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кемерове установили местонахождение 16-летней девочки, которая в середине июля сбежала из дома и не вернулась. Ее нашли в доме у знакомых, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Отрабатывались все возможные версии исчезновения девочки. Осмотрен частный дом, в котором она проживает, изъяты предметы, представляющие значение для следствия: мобильный телефон и компьютер. Установлен круг общения девочки, допрошены ее одноклассники и знакомые, порядка 30 человек. В ходе разыскных мероприятий местонахождение пропавшего подростка установлено - девочка обнаружена в доме родственников ее знакомых. Она доставлена к следователю", - говорится в сообщении.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Поводом стало обращение в правоохранительные органы обучавших пропавшую девочку педагогов. Они проверяли семью перед началом учебного года и установили, что ребенка нет дома. Сами родители в полицию не обращались и пытались найти дочь самостоятельно, так как она и раньше сбегала из дома, но на более короткий срок. Причины и обстоятельства побега будут установлены в рамках расследования.