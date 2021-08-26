Полиция Москвы возбудила дело на мужчину, избившего пассажира метро на станции "Волжская"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московские полицейские возбудили уголовное дело о побоях в отношении мужчины, который избил пассажира метро на станции "Волжская". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Предварительно установлено, что в ночное время в вестибюле станции метро "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена злоумышленник беспричинно, действуя из хулиганских побуждений, начал наносить гражданину удары руками по голове и телу. Пассажир попытался скрыться, однако агрессивный мужчина продолжал его преследовать. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции пресекли противоправное деяние и задержали злоумышленника. Объяснить мотив своего поступка подозреваемый не смог. В настоящее время жизни и здоровью 43-летнего пострадавшего ничего не угрожает. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса РФ ("Побои"), - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Кроме того, на подозреваемого составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").