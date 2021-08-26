В Тольятти локализовали лесной пожар

САМАРА, 26 августа. /ТАСС/. Пожар, произошедший в Тольяттинском городском лесничестве, локализован, площадь активного горения составляет 0,5 га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 09:21 (08:21 мск) 26 августа пожар локализован, площадь активного горения - 0,5 га", - говорится в сообщении.

Возгорание в третьем квартале Тольяттинского участкового лесничества было зафиксировано в 16:12 (15:12 мск) в среду, 25 августа. Как сообщали в ведомстве, площадь, пройденная огнем, составила 31,7 га. Вечером глава Тольятти ввел режим ЧС.

В тушении лесного пожара задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Самарской области, Центра гражданской защиты городского округа Тольятти, МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой". Всего к ликвидации пожара привлечены 197 человек, 64 единицы техники. Дополнительно привлечен самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России.