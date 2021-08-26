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Виновник ДТП с двумя погибшими на Урале получил тюремный срок

Суд приговорил его к девяти годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Талицкий районный суд приговорил к девяти годам колонии водителя, по вине которого в ДТП в Свердловской области погибли два человека. Об этом сообщили журналистам в областной прокуратуре.

"Талицкий районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года", - говорится в сообщении.

Авария произошла 2 мая на 2-м км дороги Бутка - Трехозерная. По данным прокуратуры, перед тем как сесть за руль, мужчина употреблял алкоголь и поехал в другой населенный пункт, чтобы приобрести еще спиртного. На обратном пути на скорости 100 км/ч автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате две девушки, находившие в салоне его машины, погибли, еще одна получила тяжкий вред здоровью.

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