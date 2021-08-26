Власти Тольятти назвали предварительную причину лесного пожара

САМАРА, 26 августа. /ТАСС/. Поджог, по предварительным данным, является причиной возникновения пожара в III квартале Тольяттинского городского лесничества, сообщил в Instagram глава Тольятти Николай Ренц.

"Предварительная версия возникновения пожара - поджог. Очаг возгорания возник среди молодых густых лесопосадок, где не было ни дорожек, ни тропинок. Фактически пожар начался в самом центре лесного квадрата", - написал мэр.

Он отметил, что все, кто принимает участие в тушении пожара, обеспечены горячим питанием. По словам Ренца, до полной ликвидации возгорания пожарные будут работать еще примерно сутки.

Пожар в III квартале Тольяттинского участкового лесничества был зафиксирован в 16:12 (15:12 мск) в среду, 25 августа. Как сообщали в ведомстве, площадь, пройденная огнем, составила 31,7 га. Вечером глава Тольятти ввел режим ЧС. Утром в четверг возгорание было локализовано, площадь активного горения составляла 0,5 га.

В тушении лесного пожара задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Самарской области, Центра гражданской защиты г. о. Тольятти, МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой".

Всего к ликвидации пожара привлечены 197 человек, 64 единицы техники. Дополнительно привлечен самолет Ил-76 и 2 вертолета Ми-8 МЧС России.